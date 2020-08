Coronavirus, i veri numeri del contagio in Italia: 1,5 milioni di casi (Di martedì 4 agosto 2020) Arrivano i risultati dell’indagine epidemiologica di sieroprevalenza: il 2,5% della popolazione positiva al test degli anticorpi. Ecco la mappa del contagio Leggi su corriere

Terminata l’emergenza coronavirus torna d’attualità il tema della sicurezza ... nel 3% dei casi sfociarono in vere e proprie aggressioni fisiche. Per quanto riguarda le fasce orarie il 37% degli ...

Coronavirus, i veri numeri del contagio in Italia: 1,5 milioni di casi

Sono quasi un milione e mezzo gli italiani contagiati dal coronavirus. Sei volte di più rispetto a quelli cui l’infezione è stata diagnosticata da febbraio a giugno e che quindi risultano sui bolletti ...

