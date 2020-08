Coronavirus, governo contro la pubblicazione degli atti del Comitato tecnico scientifico (Di martedì 4 agosto 2020) Premessa: il motivo del tag Analisi in Corso in questo caso è una semplice e doverosa prassi di rispetto per l’operato della magistratura e delle valutazioni dei legali coinvolti nella vicenda. Noi di Bufale.net, al contrario di molti, non amiamo ergerci a giudici, giuria e giustizieri, e troviamo invero odioso surrogarci a valutazioni di tecnica e professionalità altrui. Abbiamo acconsentito a darvi una mano a comprendere l’articolo , ma con la riserva che, essendovi un procedimento in corso, l’unica e sola verità possibile è quella processuale. Potete pertanto smettere di chiederci l’eterno (e invero odioso) Ci dite se è la buffala o non è la buffala? Boooo? Voi dovete dire solo buffala o non buffala Perché in questo caso, datovi atto di una controversia giudiziaria in atto tra la Fondazione ... Leggi su bufale

Agenzia_Ansa : #Coronavirus - #Speranza: 'Il governo continuerà su linea prudenza. Siamo in momento tra i più difficili sul piano… - fattoquotidiano : Coronavirus, governo contro la pubblicazione degli atti del Comitato tecnico scientifico: “Danneggerebbero l’ordine… - VittorioSgarbi : #coronavirus Ci sono diverse verità, non solo una. C'e' quella di chi dice che nei nostri ospedali non c'è più il C… - aStaraStaraStar : RT @christianrocca: Leggetelo. Qui la prima puntata. Domani la seconda Come il governo ha perso il controllo della scuola a causa del coro… - nonstop9981 : RT @matteosalvinimi: Governo complice, con atteggiamento criminale e criminogeno. La mia intervista di questa mattina al @tempoweb, credo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo Coronavirus, governo contro la pubblicazione degli atti del Comitato tecnico scientifico Bufale.net Coronavirus, Regno Unito pronto al lancio di un test ultra rapido

Dalla prossima settimana – si legge nel comunicato del governo britannico - saranno ... più innovative disponibili per affrontare il coronavirus – commenta il segretario alla Sanità, Matt ...

Il governo lavora sulla spinta ai consumi: bonus per i pagamenti col Pos

Il governo al lavoro per aiutare le attività più colpite dal coronavirus, negozi, bar e ristoranti. Con il prossimo decreto di agosto dovrebbero essere stanziati almeno due miliardi per spingere i con ...

Dalla prossima settimana – si legge nel comunicato del governo britannico - saranno ... più innovative disponibili per affrontare il coronavirus – commenta il segretario alla Sanità, Matt ...Il governo al lavoro per aiutare le attività più colpite dal coronavirus, negozi, bar e ristoranti. Con il prossimo decreto di agosto dovrebbero essere stanziati almeno due miliardi per spingere i con ...