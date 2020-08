Coronavirus, gli italiani preferiscono l’automobile per andare in vacanza (Di martedì 4 agosto 2020) L’auto è il mezzo con cui gli italiani, nel post lockdown, si sentono più sicuri per i propri spostamenti. Lo confermano diverse ricerche, ultima delle quali quella di italiani.coop riportata dall’Osservatorio Autopromotec, le cui risultanze sono abbastanza nette: il 71% dei nostri connazionali sta utilizzando o utilizzerà la macchina per raggiungere le mete di vacanza. L’indagine, svolta su un campione rappresentativo di popolazione con età compresa tra i 18 ed i 65 anni, ha anche evidenziato le preferenze riguardo agli altri mezzi di trasporto. Rigorosamente dietro all’autovettura, troviamo dunque l’aereo, il cui gradimento nel 2020 è diminuito di 12 punti percentuali rispetto allo scorso anno, fermandosi al 17%. Al terzo posto c’è il caro ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Istat: Gli asintomatici sono il 27,3%. 'Molto importante la responsabilità individuale e il rispett… - FedericaDaga : Spesso sono i piccoli gesti a fare la differenza e questo oggi è il più importante #IoMettoLaMascherina per rispett… - Agenzia_Ansa : #coronavirus in #Grecia aumentano i casi, obbligo di #mascherine al chiuso anche in chiesa. Vietati gli assembramen… - LegaSalvini : MIGRANTI, SALVINI CONTRO IL GOVERNO: VIRUS CON GLI SBARCHI. E ACCUSA CONTE: È COMPLICE - gaiagioiared : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI:'#VIRUS CON GLI #SBARCHI E #CONTE È COMPLICE' 'Atteggiamento criminale sui #clandestini. Ai #processi a test… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli screening scoprono altri tre positivi: solo uno con lievi sintomi RavennaToday Nuovo caso di coronavirus nel Cilento

C’è un nuovo caso di coronavirus nel Cilento. Si tratta di una persona straniera ... E' questa la vera forza del portale che cerca, sempre con professionalità, di informare gli utenti in tempo reale ...

Tocilizumab: uno studio osservazionale nella COVID-19

E' ormai noto che la cosiddetta "tempesta citochinica" può portare a gravi conseguenze nella COVID-19 e ad un aumento della mortalità ... affetti da patologie plmonari croniche. Anche se gli autori ...

C’è un nuovo caso di coronavirus nel Cilento. Si tratta di una persona straniera ... E' questa la vera forza del portale che cerca, sempre con professionalità, di informare gli utenti in tempo reale ...E' ormai noto che la cosiddetta "tempesta citochinica" può portare a gravi conseguenze nella COVID-19 e ad un aumento della mortalità ... affetti da patologie plmonari croniche. Anche se gli autori ...