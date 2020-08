Coronavirus, focolaio in un’azienda del mantovano: positivi 97 operai. Gallera: «Avviata inchiesta epidemiologica» (Di martedì 4 agosto 2020) Novantasette persone risultate positive al Coronavirus: è il bilancio tra il personale di un’azienda agricola della provincia di Mantova, ora diventata un focolaio Covid. Di tutti i contagiati, tre persone hanno sintomi lievi, gli altri sono asintomatici. Il focolaio è stato individuato grazie al sistema di tracciamento regionale, dopo la segnalazione di un caso da parte di un medico di famiglia. L’azienda è già stata sottoposta a sanificazione. «Un accurato e tempestivo lavoro di tracciamento e indagine disposto dall’Ats della Valpadana in attuazione delle linee guida emanate da Regione Lombardia ha consentito di individuare e circoscrivere un focolaio Covid con 97 casi positivi in un’azienda agricola del mantovano», ... Leggi su open.online

Corriere : Mantova, scoperto un focolaio Covid con 97 positivi in un’azienda agricola - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, focolaio in azienda agricola nel Mantovano: 97 positivi - LaStampa : C'è un focolaio con 97 persone positive in un'azienda agricola nel Mantovano. - Ste_Gualdoni : RT @Corriere: Mantova, scoperto un focolaio Covid con 97 positivi in un’azienda agricola - domasibarita : RT @Corriere: Mantova, scoperto un focolaio Covid con 97 positivi in un’azienda agricola -