Coronavirus, focolaio con 97 casi in azienda agricola mantovana (Di martedì 4 agosto 2020) "Un accurato e tempestivo lavoro di tracciamento e indagine disposto dall'Ats della Valpadana in attuazione delle linee guida emanate da Regione Lombardia ha consentito di individuare e circoscrivere un focolaio Covid con 97 casi positivi in un'azienda agricola del Mantovano. Tre di questi mostravano sintomi lievi, gli altri sono asintomatici". Lo ha comunicato con una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera."A seguito di una segnalazione alla U.O.S. Malattie Infettive dell'Ats Valpadana - ha aggiunto Gallera - avvenuta nei giorni scorsi, di una persona con sintomatologia febbrile da parte del suo medico di famiglia, abbiamo attivato la procedura per sottoporre il soggetto al tampone naso-faringeo, direttamente a domicilio; il test ha dato esito positivo. È stata prontamente avviata ... Leggi su ilfogliettone

MedicalFactsIT : Coronavirus: il camposcuola negli Usa, focolaio tra teenager #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, focolaio in azienda agricola nel Mantovano: 97 positivi - LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - danieledv79 : RT @SkyTG24: Coronavirus Lombardia, focolaio in azienda agricola nel Mantovano: 97 positivi - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus Lombardia, focolaio in azienda agricola nel Mantovano: 97 positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus focolaio Montecopiolo, in 4 al Pronto soccorso. "Più giovani e meno gravi" il Resto del Carlino Focolaio con 97 casi in azienda agricola del Mantovano: “Isolamento per tutti i positivi”

Un focolaio di coronavirus con 97 positivi è stato individuato in un'azienda agricola della provincia di Mantova. Lo ha comunicato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Nel Mantovano ...

Domani in giunta il piano anti seconda ondata per la Liguria

Liguria - L’assunzione di personale dedicato, il rafforzamento del sistema di sorveglianza territoriale e dei servizi di assistenza domiciliare, il potenziamento delle attività dei Gruppi strutturati ...

Un focolaio di coronavirus con 97 positivi è stato individuato in un'azienda agricola della provincia di Mantova. Lo ha comunicato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Nel Mantovano ...Liguria - L’assunzione di personale dedicato, il rafforzamento del sistema di sorveglianza territoriale e dei servizi di assistenza domiciliare, il potenziamento delle attività dei Gruppi strutturati ...