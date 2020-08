Coronavirus, ecco come andranno a scuola i bambini tra 0 e 6 anni (Di martedì 4 agosto 2020) (foto: Getty Images)Sono state approvate in via definitiva dalla Conferenza Unificata le linee guida per l’apertura delle scuole dell’infanzia a partire da settembre. Il documento – elaborato dal ministero dell’Istruzione con quello di Lavoro, Salute, Pubblica amministrazione, Pari opportunità, Famiglia e in collaborazione con Anci, associazioni di settore e sindacati – ha ottenuto il precedente via libera del Comitato tecnico-scientifico che ha accertato in che modo le nuove regole contribuiscano a una ripresa sicura delle attività scolastiche. “Si tratta di un altro tassello importante perché le bambine e i bambini sono quelli che più hanno sofferto il periodo di chiusura. Stiamo riservando particolare attenzione affinché sia il rientro sereno e in sicurezza”, ha spiegato la ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco perché la Campania ha un indice di contagio superiore alla Lombardia Il Mattino Guasti all'illuminazione pubblica: a Sassari c'è un nuovo numero per le segnalazioni

Dalle 24 di mercoledì 5 agosto sarà attivo il nuovo numero telefonico 366 5959512 per le segnalazioni di guasti o disfunzioni agli impianti di illuminazione pubblica. Analisi Airbnb: la Sardegna prima ...

Coronavirus: assembramenti e poco rispetto delle regole a Misano Adriatico, scatta la chiusura della Villa delle Rose e maxi multa

FOCOLAIO INDIVIDUATO IN OSPEDALE Chiusura locale a Misano e multa da 800 euro Come detto, sotto i riflettori c’è stata una discoteca di Misano Adriatico, comune in provincia di Rimini che proprio a ...

