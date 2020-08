Coronavirus, bollettino del 4 agosto: 5 morti (totale 35.171),12.482 positivi, 200.766 guariti (Di martedì 4 agosto 2020) Sono 12.482 attualmente positivi al Coronavirus, più 8 rispetto a ieri, 177 i guariti, il totale sale così a 200.766. Tre le regioni senza nuovi casi: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata Leggi su firenzepost

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 agosto: 248.419 casi positivi e 35.171 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia: ultime news. Istat: 1,4 milioni di Italiani ha gli anticorpi. LIVE - LaStampa : Si impennano pericolosamente i nuovi contagi in Italia, che si avvicinano a quota 400, con 386 casi. - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 4 agosto - _collenews : CORONAVIRUS, BOLLETTINO ASL DEL 4 AGOSTO: 'DAL 27/07 AL 03/08 NESSUN NUOVO CASO IN ZONA COLLIGIANA” 'Sul territorio… -