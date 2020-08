Coronavirus, bollettino: 190 nuovi contagi (ieri 159) e 5 morti. Crescono i ricoverati, 27 in più di ieri (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 4 agosto 2020. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 190, cinque le vittime. Risalgono, quindi, i contagi per Coronavirus in... Leggi su ilmessaggero

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 agosto: 248.419 casi positivi e 35.171 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia: ultime news. Istat: 1,4 milioni di Italiani ha gli anticorpi. LIVE - LaStampa : Si impennano pericolosamente i nuovi contagi in Italia, che si avvicinano a quota 400, con 386 casi. - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino di oggi: meno di 200 nuovi casi, ancora 5 decessi - infoitsalute : Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 4 agosto. Dati e tabelle -