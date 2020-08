Coronavirus, Bassetti: 'Il Covid viaggia sui barconi dei migranti come in business class' (Di martedì 4 agosto 2020) 'Il viaggia in entrambe, è democratico e non fa differenza di classe, può contagiare chiunque, i numeri sono evidenti'. Così, durante la trasmissione Agorà Estate, su Rai 3, , direttore della Clinica ... Leggi su leggo

vinicioparma70 : Coronavirus, l'infettivologo Matteo Bassetti: 'Noi negazionisti? Sono loro a fare terrorismo' - C60Davide : RT @Libero_official: 'Il terrorismo di presunti esperti che si occupano di zanzare': l'infettivologo #Bassetti definitivo sul #coronavirus… - PSanesi : RT @Libero_official: 'Il terrorismo di presunti esperti che si occupano di zanzare': l'infettivologo #Bassetti definitivo sul #coronavirus… - Dani57841716 : RT @AlessandraOdri: #Conte pinocchietto! (è piccolino??) Coronavirus, l'infettivologo Matteo Bassetti: 'Noi negazionisti? Sono loro a fare… - MaxDelPapa : RT @flayawa: “l'infettivologo Matteo #Bassetti: Noi negazionisti? Sono loro a fare terrorismo' Attaccato dai media, insieme al prof. #Zangr… -