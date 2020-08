Coronavirus – Bassa percentuale di positivi in Italia, il Nord resta il più colpito: BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di martedì 4 agosto 2020) Prendendo nota dei dati pubblicati dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 177 guariti e 190 nuovi casi su 43.788 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,43% dei test processati, una delle percentuali più basse delle ultime settimane. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre le solite tre: Lombardia (44), Emilia Romagna (42) e Veneto (20). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 248.419 casi totali 35.171 morti 200.766 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.482, così suddivisi: 761 (+27) ricoverati in ospedale (6,1%) 41 (=) ricoverati in terapia intensiva (0,3%) 11.680 (-19) in isolamento domiciliare (93,6%) L'articolo Coronavirus ... Leggi su sportfair

Inserito il 19 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Secondo uno studio osservazionale l'uso del tocilizumab sarebbe associato ad una riduzione della mortalità del 45% in soggetti con CO ...

Coronavirus, solo 2 positivi. Sono 928 i tamponi processati, ancora pochi

La percentuale di quelli positivi rispetto ai tamponi analizzati nella giornata presa in esame è molto bassa e si attesta allo 0,21 ... Sono 4.194 i pazienti completamente guariti dal coronavirus, si ...

