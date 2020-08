Coronavirus: Australia, 439 nuovi casi nello Stato Victoria (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 04 AGO - Lo Stato Australiano di Victoria ha registrato 439 casi di Coronavirus e 11 morti, il giorno dopo che il premier Daniel Andrews ha annunciato un lockdown di sei settimane e il ... Leggi su corrieredellosport

