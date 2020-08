Coronavirus: 1,4 milioni di italiani hanno sviluppato gli anticorpi (Di martedì 4 agosto 2020) I dati registrati dall’indagine dell’Istat sulla sieroprevalenza dimostrano che quasi un milione e mezzo di italiani avrebbe sviluppato gli anticorpi al Coronavirus. I contagi del virus SARS-COV-2 sarebbero quindi sei volte superiori rispetto a quelli ufficialmente registrati durante la pandemia. 1,4 milioni di italiani hanno gli anticorpi al Coronavirus L’indagine sierologica promossa dal Ministero della Salute e portata avanti dalla Croce Rossa Italia e dall’istituto di statistica dimostra che circa il 2,5% della popolazione (1.482.377 persone) avrebbe sviluppato gli anticorpi al Coronavirus. Numeri ben diversi da quelli forniti dai laboratori, che ... Leggi su notizieora

