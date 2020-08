Convocati Siviglia Roma: Fonseca può contare su Pellegrini (Di martedì 4 agosto 2020) Convocati Siviglia Roma: le scelte dell’allenatore Paulo Fonseca per il match di Europa League contro gli spagnoli La Roma ha diramato la lista dei 24 Convocati per la sfida di Europa League contro il Siviglia. Assenti Chris Smalling e Davide Zappacosta per fine prestito, c’è Lorenzo Pellegrini. Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato, Mirante.Difensori: Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez, Calafiori.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Zaniolo, Diawara.Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Carles Perez, Kalinic, Kluivert. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

