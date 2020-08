Contratto alimentare, ASSITOL: trattative da riprendere tenendo conto effetto Covid (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Associazione Italiana dell’Industria Olearia contesta l’accordo raggiunto da Unionfood, Ancit e Assobirra che non può essere considerato il nuovo CCNL e fa un appello alla ripresa del negoziato, per un Contratto che tuteli davvero aziende e lavoratori. Un accordo che carica di costi le aziende, si legge in una nota diffusa da ASSITOL, soprattutto quelle di medie e piccole dimensioni, che non tutela l’occupazione e che non può nemmeno considerarsi nazionale perché riguarda meno del 30% del fatturato dell’industria alimentare. “Sosteniamo Federalimentare più che mai in questo momento complesso e invitiamo tutti alla coesione – afferma Marcello Del Ferraro, presidente di ASSITOL – ma continuiamo a non ... Leggi su quifinanza

Dal 24 agosto è stato di agitazione dei lavoratori dell'industria alimentare. A proclamarlo sono le segreterie nazionali di Fai, Flai e Uila, riunite oggi per valutare le azioni da intraprendere in se ...

(Teleborsa) - L’Associazione Italiana dell’Industria Olearia contesta l’accordo raggiunto da Unionfood, Ancit e Assobirra che non può essere considerato il nuovo CCNL e fa un appello alla ripresa del ...

