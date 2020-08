Consiglio comunale di Palermo contro la Ztl e il sindaco Orlando (Di martedì 4 agosto 2020) PALERMO – Il consiglio comunale di Palermo ha votato una mozione per lo stop alla Zona a traffico limitato e alla sosta a pagamento fino al termine dell’emergenza Covid-19, reintrodotte ieri dopo lo stop durante il periodo di lockdown. La mozione, presentata dalle opposizioni, e’ passata a Sala delle Lapidi con 18 voti favorevoli, tre astenuti e zero contrari. Il capogruppo di Forza Italia, Giulio Tantillo, afferma alla Dire: “Il sindaco ascolti il voto del consiglio comunale sospendendo la Ztl e i parcheggi a pagamento fino al termine dell’emergenza Covid. Se da parte dell’Amministrazione non ci sara’ un’azione conseguente a questo voto – conclude – Forza Italia mettera’ in atto una strategia di ostruzionismo sui provvedimenti che riguardano le pedonalizzazioni”. Leggi su dire

Rof_Pesaro : ?? Venerdì 7/08 ore 11 nella Sala del Consiglio Comunale del @comunepesaro, si terrà l'introduzione all'ascolto de… - MarianoDePersio : RT @Giul_Granato: Al Consiglio Comunale per chiedere risposte su futuro di #NapoliSotterranea. Da mesi abbiamo presentato proposta di gesti… - PoterealpopoloT : RT @Giul_Granato: Al Consiglio Comunale per chiedere risposte su futuro di #NapoliSotterranea. Da mesi abbiamo presentato proposta di gesti… - rep_palermo : Palermo, il Consiglio comunale boccia la Ztl. Si spacca anche la maggioranza [aggiornamento delle 14:42] - Lista_Brugnaro : Laura Besio, 37 anni Candidata al Consiglio Comunale. ?? Guarda il video con la sua presentazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio comunale Rieti, Lega: Boncompagni lascia il consiglio comunale, entra Angelo Gregori Il Messaggero Consiglio, la maggioranza si "squaglia": l'opposizione approva una mozione per dare l'alt alla Ztl

14:51Consiglio, la maggioranza si "squaglia": l'opposizione approva una mozione per dare l'alt alla Ztl 14:46Palermo, il Consiglio comunale boccia la Ztl. Si spacca anche la maggioranza 14:35Incendi ...

E' morto Celso Cioni, storico direttore della Confcommercio

L'AQUILA - E' morto stamattina a Ovindoli, stroncato da un malore, Celso Cioni, direttore della Confcommercio Abruzzo. Aquilano, era stato dipendente della Carispaq e, dal 2001, era a capo dei commerc ...

14:51Consiglio, la maggioranza si "squaglia": l'opposizione approva una mozione per dare l'alt alla Ztl 14:46Palermo, il Consiglio comunale boccia la Ztl. Si spacca anche la maggioranza 14:35Incendi ...L'AQUILA - E' morto stamattina a Ovindoli, stroncato da un malore, Celso Cioni, direttore della Confcommercio Abruzzo. Aquilano, era stato dipendente della Carispaq e, dal 2001, era a capo dei commerc ...