Condominio: rifiuti dei vicini davanti casa, che fare? (Di martedì 4 agosto 2020) rifiuti sul marciapiede antistante l'abitazione in CondominioObbligo del comune di provvedimento espressorifiuti davanti casa: al comune spetta intervenirerifiuti sul marciapiede antistante l'abitazione in CondominioTorna su Una donna agisce innanzi al Tar Campania, sez. V, per chiedere che venga dichiarata l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione comunale a cui ha notificato via pec la sua istanza propulsiva finalizzata a ottenere un provvedimento di tipo inibitorio o sanzionatorio nei confronti di alcuni condomini avvezzi a rovesciare sul marciapiede antistante la sua proprietà rifiuti solidi urbani. La donna fa presente che lo stesso Comune convenuto nel 2016 ha emanato un'ordinanza che ha definito le modalità di ... Leggi su studiocataldi

FF_AAediPolizia : RT @StudioCataldi: Condominio: rifiuti dei vicini davanti casa, che fare?: Rifiuti sul marciapiede antistante… - StudioCataldi : Condominio: rifiuti dei vicini davanti casa, che fare?: Rifiuti sul marciapiede antistante… - reggiotv : 'SOS Reggio Calabria Via Lupardini Condominio Parco Pentimele. A rischio la salute pubblica. Rifiuti non ritirati d… - AnaciLecco : Iscriviti al #webinar SUPERBONUS 110%: PERPLESSITA' GIURIDICHE E MOLTO ALTRO - 30 luglio 2020 dalle ore 09.00 e a L… -

Ultime Notizie dalla rete : Condominio rifiuti Imperia, cambio ditta rifiuti: Prato (Ape-Confedilizia):"Decoro urbano ancora molto lontano, si ascoltino gli amministratori di condominio" IMPERIAPOST Porta a porta, i viaggi della spazzatura, i cassonetti pieni. Lombardo: “Nessuna emergenza”

MessinaServizi spiega perché troppe zone sono piene di rifiuti, con spazzatura fuori dai cassonetti e sulle strade. E rassicura che non ci sono disservizi «Non si profila nessuna emergenza rifiuti a M ...

Alessandria, dopo pioggia e vento, ora c'è l'emergenza amianto volato dai tetti

Dopo il vento e la pioggia c'è un'altra emergenza da gestire per Alessandria, quella dell'amianto volato via dai tetti insieme alle coperture strappate dai palazzi per le raffiche di vento che, sabato ...

MessinaServizi spiega perché troppe zone sono piene di rifiuti, con spazzatura fuori dai cassonetti e sulle strade. E rassicura che non ci sono disservizi «Non si profila nessuna emergenza rifiuti a M ...Dopo il vento e la pioggia c'è un'altra emergenza da gestire per Alessandria, quella dell'amianto volato via dai tetti insieme alle coperture strappate dai palazzi per le raffiche di vento che, sabato ...