Comune: pronto bollino #RomeSafeTourism per norme anti Covid (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – È pronto il bollino #RomeSafeTourism, un marchio che dichiara la conformita’ degli esercizi ricettivi e commerciali capitolini alle disposizioni sanitarie nazionali e regionali varate a seguito dell’emergenza Covid-19. Le imprese che ne faranno richiesta e risulteranno idonee al rilascio, saranno aggiunte all’elenco delle strutture conformi ai protocolli di sicurezza pubblicato sul portale istituzionale di Roma Capitale. “Supportiamo il turismo di Roma rassicurando i visitatori sull’attuazione delle norme anti-contagio in alberghi, ristoranti, locali e musei. La scelta della destinazione di viaggio dipende molto dalla percezione di sicurezza cittadina, un fattore determinante per incrementare i flussi turistici e ... Leggi su romadailynews

Alla sua seconda edizione il Corso per Dog Manager Ihod© (Ideal Habitat of Dogs), patrocinato dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio, porterà per il secondo week end di agosto un programma fit ...

Tra mercoledì e giovedì prossimo potrebbe arrivare il via libera per la ripartenza delle crociere in Italia da parte del Comitato tecnico-scientifico e della Conferenza Stato-Regioni. Le compagnie spe ...

