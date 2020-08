Comune di Napoli, de Magistris salvato da consiglieri dell'opposizione, la denuncia del M5S. (Di martedì 4 agosto 2020) Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris durante il Consiglio comunale nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. L'opposizione ha avviato una raccolta di firme di consiglieri che rassegnano le loro ... Leggi su gazzettadinapoli

ComuneNapoli : Restate a Napoli. Il Teatro del Plebiscito: dal 9 al 16 agosto 2020 in piazza del Plebiscito eventi gratuiti con ob… - Igers_Napoli : RT @ComuneNapoli: #ProsecuzioneAllertaMeteoNA Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 06:00 alle ore… - PaoloFusco2 : RT @ComuneNapoli: #ProsecuzioneAllertaMeteoNA Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 06:00 alle ore… - ComuneNapoli : #ProsecuzioneAllertaMeteoNA Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 06:00 all… - FrancoGraziano3 : RT @ComuneNapoli: Restate a Napoli. Il Teatro del Plebiscito: dal 9 al 16 agosto 2020 in piazza del Plebiscito eventi gratuiti con obbligo… -