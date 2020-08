Compra il pollo al supermercato, sente strana puzza: mentre magia trova il corpo di un… “vomitato per 12 ore” (Di martedì 4 agosto 2020) Questa storia arriva dal Regno unito ed è davvero inquietante. La protagonista è una donna di 57 anni che ha acquistato al supermercato un piatto pronto di pollo. mentre stava mangiando ha sentito una strana puzza ha trovato una cosa disgustosa… Un piatto disgustoso La donna protagonista di questa vicenda ha raccontato ai media locali di essersi imbattuta in una delle cose più disgustose che le siano mai capitate durante il suo percorso di vita. Ha infatti acquistato un piatto pronto di pollo al supermercato. Quando è tornata a casa, ha aperto l’involucro e iniziato il pasto. Arrivata a metà della pietanza, l’orrore: la forchetta ha incrociato il corpo di un topolino. La ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Compra pollo Compra un piatto di pollo pronto, ecco cosa ci trova dentro: "Ho vomitato 12 ore", uno schifo senza eguali Liberoquotidiano.it Polpettine fredde pollo e patate, la ricetta estiva di Luisanna Messeri

Fa molto caldo e le polpettine fredde possono essere il nostro pranzo o la nostra cena perfetta. E’ una delle ricette di Luisanna Messeri, un piatto freddo che la maestra in cucina ha suggerito sul su ...

UK, donna trova topo morto nel pollo acquistato al supermercato: indagini in corso

«Stiamo conducendo un’indagine su quanto accaduto perché la soddisfazione dei nostri clienti viene prima di tutto. E ogni reclamo, piccolo o grande che sia, è preso sul serio». Tesco, la più important ...

