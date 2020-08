Commerciante si uccide per la crisi. Paragone: chi governa si svegli (Di martedì 4 agosto 2020) Ancora una tragedia nella crisi post-lockdown. Un Commerciante si è ucciso questa notte a Palermo lanciandosi dal quarto piano del palazzo in cui viveva. A rilanciare la notizia è IlParagone, il sito di Gianluigi Paragone. "Nel silenzio delle ore notturne i vicini sono stati svegliati dalle urla disperate dei familiari. Non c'è stato nulla da fare, il corpo all'arrivo della polizia e dei sanitari del 118, era senza vita", si legge nel sito che ricorda la vita difficile dell'uomo, sulla sessantina, un Commerciante caduto in disgrazia da anni e sbarcava il lunario vendendo vestiti nei mercatini. Difficoltà pesantemente aumentate dal lockdown. "Ci uniamo al dolore dei familiari e degli amici. Con la speranza che non si consumino ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Commerciante uccide Commerciante uccide la moglie e poi si suicida: la coppia era originaria di Caltanissetta SeguoNews Tortora Marina, tromba d'aria: paura per i residenti

Maltempo flagella la costa: tromba d'aria a Campobasso play 5782 • di Attualita Forte dei Marmi, tromba d'aria in spiaggia: spazza via tutto in pochi secondi play 65523 • di Attualita Maltempo in Tosc ...

Via Poma, 30 anni fa il delitto rimasto senza un colpevole

L’ipotesi è che Vanacore abbia tentato di violentare la ragazza e l’abbia uccisa. Ma le perizie scientifiche smontano la tesi. L’11 marzo del 1992 entra in scena un commerciante tedesco, Roland Voller ...

Maltempo flagella la costa: tromba d'aria a Campobasso play 5782 • di Attualita Forte dei Marmi, tromba d'aria in spiaggia: spazza via tutto in pochi secondi play 65523 • di Attualita Maltempo in Tosc ...L’ipotesi è che Vanacore abbia tentato di violentare la ragazza e l’abbia uccisa. Ma le perizie scientifiche smontano la tesi. L’11 marzo del 1992 entra in scena un commerciante tedesco, Roland Voller ...