Comitato Viabilità negata: “Cantiere per la provinciale mai avviato, stavolta l’intoppo dov’è?” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontefalcone in Val Fortore (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato civico Viabilità negata. Nell’incontro tenutosi agli inizi di Luglio alla Rocca, riguardante la viabilità delle zone interne del Fortore, il presidente Di Maria dichiarava che, a seguito della firma del contratto tra l’Ente Provincia e l’ATI aggiudicataria della gara d’appalto, si sarebbe avviato il cantiere di lavoro per il rifacimento della SP45 , opera tanto attesa dalla popolazione fortorina. Ad oggi, purtroppo, nessuna attività di cantiere ha avuto inizio, mentre altre opere finanziate dallo stesso bando, in altre zone della provincia, sono già da tempo in corso di esecuzione. Paradossalmente è stato più celere l’iter di approvazione e ... Leggi su anteprima24

