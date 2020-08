Come Sorelle, la quinta puntata in onda mercoledì 5 agosto su Canale 5 (Di martedì 4 agosto 2020) Come Sorelle, anticipazioni quinta puntata in onda mercoledì 5 agosto alle 21:40 su Canale 5. Mercoledì 5 agosto 2020 su Canale 5 continua l’appuntamento con la serialità turca rappresentata da “Come Sorelle“. La serie è stata trasmessa in Turchia da Star TV, un Canale privato, ed è stata scritta da Inci e Ismail Gündoğdu, gli stessi produttori che hanno realizzato le serie di day time Cherry Season e Bitter Sweet, in onda negli anni scorsi su Canale 5. L’appuntamento con il nuovo episodio è per stasera alle 21:30 circa su Canale . La serie è andata in ... Leggi su dituttounpop

kissyftlouis : comunque le sorelle tomlinson usano tremila filtri per avere la pelle più scura perché poi dal vivo sono quasi bian… - everglowyeon : tuttavia non si può non amarla, vedendo l'incredibile devozione, affetto e premura che nutre nei confronti delle pr… - amicodimilano : RT @TaborelliR: @borghi_claudio @Tydeus50563754 @Niebbo @micheleboldrin @DeShindig Mi padre faceva il capo telaio e io due sorelle e mamma… - GiselleDuchen : @halemeown @always__shines Can, Birand, Serkan e Ozge a suo tempo e persino Seckin il protagonista di come sorelle… - GiselleDuchen : @EliRoss85 @mibebespos @grupposupporto Can, Birand, Serkan e Ozge a suo tempo e persino Seckin il protagonista di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Sorelle Come sorelle: quinta puntata-anticipazioni mercoledì 5 agosto, Canale5 MAM-e Anna Valle, nuova fiction dopo Sorelle. Parla il regista: “Vi stupirà”

Andrà in onda oggi, martedì 4 agosto 2020, in prima serata su Rai1 la replica della terza puntata di Sorelle, fiction in cui Anna Valle interpreta l’avvocato Chiara Silani, sorella di Elena, trovata m ...

Ferzan Ozpetek, Come un respiro diventerà un film?

Come un respiro di Ferzan Ozpetek è tra i libri più venduti del momento e il regista ha parlato della possibilità di farlo diventare un film. Ferzan Ozpetek è anche uno scrittore di successo: il regis ...

Andrà in onda oggi, martedì 4 agosto 2020, in prima serata su Rai1 la replica della terza puntata di Sorelle, fiction in cui Anna Valle interpreta l’avvocato Chiara Silani, sorella di Elena, trovata m ...Come un respiro di Ferzan Ozpetek è tra i libri più venduti del momento e il regista ha parlato della possibilità di farlo diventare un film. Ferzan Ozpetek è anche uno scrittore di successo: il regis ...