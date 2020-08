Come sono cambiati i prezzi dell’Italia a luci rosse (Di martedì 4 agosto 2020) (Getty Images)In fondo è un mercato anche questo. Per ragioni più che ovvie, uno dei mercati messi maggiormente in difficoltà dalle misure di lockdown. Il risultato è che anche il mercato del sesso a pagamento ha dovuto rivedere al ribasso i propri tariffari. Almeno, così è successo alle figure presenti sul sito Escort Advisor, portale di recensione delle prestazioni. I dati sono raccolti attraverso le recensioni che i clienti lasciano sulla piattaforma. Wired li ha utilizzati per costruire questa mappa: La mappa mostra in azzurro le province nelle quali sono stati abbassati i prezzi, in arancione quelle in cui li hanno invece incrementati. Più un colore è scuro, maggiore è la variazione percentuale rispetto alle tariffe applicate prima del lockdown. Dalla mappa ... Leggi su wired

BrunoVespa : Sono per il rigoroso rispetto delle norme, ma deve essermi sfuggita qualcosa. Su un treno come fanno a contagiarsi… - ladyonorato : Ecco come va a finire quando i Cittadini sono abbandonati fra immigrati irregolari violenti e fuori controllo. Reag… - MonicaCirinna : Museo sul fascismo come propone @M5SRoma?No grazie. Per ricordare orrori della dittatura fascista e dell’occupazion… - _ciosi : @overdeuze amo ci sono i gruppi fb come per bolo!! se vuoi chiedo ad una mia amica se ha bisogno di una coinquilina - gps72 : Continua la mia battaglia a difesa dell’ovvio: come mai #Mattarella ha chiesto di accertare le responsabilità del c… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sono Di coronavirus o per coronavirus. Come sono morti? | Radio RTM Modica Covid. Il bollettino. Calabria, calma piatta: zero contagi e nessun guarito

Archiviato il mese di luglio e il primo scampolo di settimana d’agosto prosegue anche per oggi il monitoraggio del Covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore (QUI) i laboratori calabresi hanno ...

L’ibridazione che affascina l’uomo può essere reato

Karel Hartl era un ingegnere e colonnello della sezione Guardia di Confine dell’Armata Cecoslovacca quando iniziò a incrociare il cane da pastore tedesco con il lupo. Era il 1955, e la sua idea era di ...

