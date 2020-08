“Come Hiroshima e Nagasaki”. Beirut, si teme l'attentato: feriti due militari italiani (Di martedì 4 agosto 2020) “Ciò che è successo a Beirut ricorda Hiroshima e Nagasaki, nulla di simile era mai accaduto in passato in Libano”. Lo ha dichiarato in lacrime il governatore della capitale libanese, Marwan Abboud. Ancora non è stata stabilita l'entità dei danni procurati dalle due esplosioni che si sono verificate nella zona del porto: di sicuro quelli materiali sono ingenti, a giudicare da fumo e fiamme che ancora si alzano dal luogo del disastro. Tutti gli ospedali sono in allarme, si parla di centinaia di feriti, mentre le vittime certificate sarebbero almeno dieci ma il bilancio è probabilmente destinato a salire: tra macerie e case distrutte, sono già molto lunghe le code all'esterno degli ospedali, dove le persone insanguinate e con traumi vengono messe in attesa per far spazio ai ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoCome Hiroshima