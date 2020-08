Colleferro (calcio, Promozione), l’entusiasmo di Lisi: “Competenza dello staff e gruppo forte” (Di martedì 4 agosto 2020) Colleferro (Rm) – Anche nella stagione 2020-21 farà da “chioccia” al gruppo con la sua esperienza. D’altronde Daniele Lisi, difensore centrale classe 1980, ne ha vissute tante nella lunga e fortunata carriera che lo ha visto protagonista anche in Eccellenza e serie D. “Con questo organico così giovane, mi sento ragazzino anch’io” dice con un sorriso l’esperto difensore centrale della squadra di mister Antonio Battistelli. “Pensare di smettere? Per fortuna mi sento ancora bene fisicamente e in carriera non ho mai avuto grandi infortuni, d’altronde sto ancora molto attento all’alimentazione e al modo in cui mi alleno. Tra l’altro dall’anno scorso, quando sono arrivato qui a Colleferro, ho trovato l’ambiente giusto per essere ... Leggi su romadailynews

Qui la società non ci fa mancare nulla ed è composta da persone che amano il calcio e vogliono fare qualcosa per la città di Colleferro in maniera disinteressata. E nello staff ci sono persone di ...

