Clima impazzito in Italia: c’è la neve ad agosto al passo dello Stelvio (Di martedì 4 agosto 2020) C’è la neve in Italia ad agosto. E’ l’effetto dell’ondata di maltempo che sta attraversando la penisola. Una perturbazione ha imbiancato passo dello Stelvio, come anche le montagne sopra Solda. Nelle ultime ore sono caduti fino a 20 centimetri di neve. neve ad agosto in Italia Sulle Dolomiti invece niente neve e prati verdi, ma … L'articolo Clima impazzito in Italia: c’è la neve ad agosto al passo dello Stelvio TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Clima impazzito Clima impazzito in Italia: c'è la neve ad agosto al passo dello Stelvio Teleclubitalia Clima impazzito fatale. Operaio muore al Navile

Giovedì il cinquantatreenne è stato stroncato da un malore dovuto al caldo . Ventiquattr’ore dopo si scatena il maltempo: auto centrata da un albero.

Economia: Coldiretti, “prezzi della frutta in controtendenza, crescono dell’8%”

A pesare nelle campagne, secondo l’associazione, è stato “il clima impazzito” con il moltiplicarsi di eventi estremi con gelo, grandine, nubifragi, siccità e caldo torrido che – sottolinea la ...

