Clamoroso dalla Francia: “Un Ronaldo frustrato sognava di lasciare la Juve per il PSG!” (Di martedì 4 agosto 2020) Un possibile addio di Cristiano Ronaldo fa sempre discutere. Ma, allo stesso modo, tante volte in questi due anni è stato accostato il nome del portoghese a qualche altra big europea. Motivo per cui, forse, non c’è poi granché da meravigliarsi. Ma quando i retroscena sono così dettagliati, e raccontano più intenzioni passate che attuali, qualche domanda viene da farsi. Se poi a parlarne in tale maniera è France Football, il periodico molto vicino alle vicende del Pallone d’Oro, ecco che la notizia diventa clamorosa. Ma i tifosi della Juventus dovrebbero stare comunque tranquilli. Come detto, i fatti raccontati risalgono a quasi un anno fa. “Era il 22 ottobre 2019 – racconta la rivista francese – La notte ha avvolto Torino nella sua freschezza e la sala da pranzo ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Clamoroso dalla Francia: 'Un #Ronaldo frustrato sognava di lasciare la #Juve per il #PSG! - - GioDAmbr67 : @VinzC73 Dalla prospettiva la palla sembra un po' troppo lontana dalla gamba (corta) di Tanc. Ci vorrebbe il VAR pe… - peterkama : Clamoroso dalla Francia: 'Ronaldo stufo della Juve'. Futuro al Psg? Secondo France Football il campione portoghese… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Dalla Francia – Ronaldo stanco dell’Italia: potrebbe passare al PSG: Da… - allo757 : RT @58Lucien: Clamoroso dalla Francia: 'Ronaldo stufo della Juve'. Futuro al Psg? Secondo France Football il campione portoghese non avrebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso dalla Roma, Friedkin pensa al clamoroso ritorno di Sabatini: gli scenari Calciomercato.com DAGOSPIA - Marotta ha chiamato Allegri! Vocina su Conte-Gravina. Il clamoroso scenario

Il sito Dagospia fa il punto sul futuro della Juventus, soffermandosi anche su Conte e la Nazionale. Allontanati i suoi due “nemici”, Paratici e Nedved, Max Allegri - il cui contratto con la Juventus ...

Cristiano Ronaldo lascia la Juve, il suo sogno adesso è il PSG

Clamorosa indiscrezione dalla Francia: Cristiano Ronaldo sarebbe stanco di vincere poco con la Juventus e vorrebbe cambiare aria in fretta Cristiano Ronaldo vuole lasciare Torino per trasferirsi a ...

Il sito Dagospia fa il punto sul futuro della Juventus, soffermandosi anche su Conte e la Nazionale. Allontanati i suoi due “nemici”, Paratici e Nedved, Max Allegri - il cui contratto con la Juventus ...Clamorosa indiscrezione dalla Francia: Cristiano Ronaldo sarebbe stanco di vincere poco con la Juventus e vorrebbe cambiare aria in fretta Cristiano Ronaldo vuole lasciare Torino per trasferirsi a ...