Civitavecchia, Guardia Costiera: ricerca e soccorso di imbarcazione al largo dell’isola di Ponza (Di martedì 4 agosto 2020) Nel pomeriggio di ieri, la Direzione Marittima di Civitavecchia ha coordinato le operazioni di ricerca e soccorso di un’imbarcazione a motore di colore rosso di 12 metri di lunghezza con a bordo due persone entrambe di origine della provincia di Roma. Infatti verso le ore 16.00 la Guardia Costiera di Terracina veniva allertata da una cittadina circa la perdita di ogni contatto con la propria figlia che era partita dall’Isola di Ponza nella mattinata, diretta a Porto Badino di Terracina. Le ricerche, condotte con l’ausilio di tutte le articolazioni periferiche della Guardia Costiera venivano immediatamente attivate inviando tre Motovedette, una con direttrice da porto Badino verso l’isola di Ponza ... Leggi su ilcorrieredellacitta

