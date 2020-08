Cilento, sulla spiaggia nascono 53 tartarughine caretta caretta: le immagini della corsa verso il mare (Di martedì 4 agosto 2020) Cinquantatre tartarughine hanno raggiunto il mare in Cilento dopo che la mamma aveva deposto le uova il 12 giugno scorso nella spiaggia di Ascea in provincia di Salerno. Due giorni fa una piccola tartaruga marina, battezzata col nome di Irene, era uscita solitaria dalla sabbia e aveva raggiunto il mare. Poi l’hanno raggiunta i fratelli e le sorelle, altri 53 esemplari che come mostra il video hanno raggiunto le onde nella notte. La nascita delle caretta caretta è avvenuta sotto lo sguardo attento dei volontari Enpa che insieme ai biologi del Centro Anton Dohrn hanno lavorato per individuare i nidi, metterli in sicurezza e sorvegliare fino alla nascita delle tartarughe. “È un record per noi – afferma ... Leggi su ilfattoquotidiano

