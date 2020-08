Chiesa Juventus, spunta un nuovo top club: Paratici avvisato (Di martedì 4 agosto 2020) Chiesa Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche nel nostro campionato dove sarebbe stato adocchiato un centrocampista. Arriverebbero però notizie poco confortanti: si inserisce un top club spagnolo e ora parte la sfida a Paratici e all’Inter. Chiesa Juventus: c’è anche l’Atletico Madrid Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “As” anche l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone si sarebbe inserito nella corsa a Federico Chiesa. La Fiorentina, per una giusta offerta, potrebbe lasciare partire il classe 1997. Base d’asta? 40 milioni. Leggi anche: Paratici Juventus, il ... Leggi su juvedipendenza

