Chicago PD 6: trama e anticipazioni stasera 4 agosto 2020 su Italia 1 (Di martedì 4 agosto 2020) A poche ore dal crossover che, salvo improvvisi cambiamenti, andrà in onda mercoledì 5, oggi, 4 agosto 2020, alle 21:20 su Italia 1 verrà trasmesso Chicago PD 6. L’amata serie tv statunitense, targata NBC, approda ad un nuovo appuntamento con tre appassionanti episodi che sicuramente riusciranno a conquistare il pubblico, ormai affezionato ai coraggiosi poliziotti pronti a tutto pur di salvare cittadini in difficoltà.Segui Termometro Politico su Google News Complicati i casi da risolvere, torbidi intrighi, criminali insospettabili e rivalità tra colleghi, questa la vita quotidiana delle forze dell’ordine profondamente innamorate del proprio lavoro ma scosse da tutto ciò che sono costrette a vedere ogni giorno. Quali pericoli attendono questa volta i ... Leggi su termometropolitico

Martedì 4 agosto su Italia 1 continua l'appuntamento con la serie tv americana Chicago PD, creata da D ...Stasera in tv, 4 agosto, su Italia1 va in onda un altro episodio della serie "Chicago P.D.". Si tratta della puntata numero 16 della sesta stagione dello storico telefilm americano dal titolo "Casi di ...