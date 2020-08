Chiara Ferragni e Fedez, coccole tra le acque cristalline della Sardegna: «Meravigliosi!» (Di martedì 4 agosto 2020) Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia del momento. I “Ferragnez”, così come vengono chiamati dai loro fan, hanno un fortissimo seguito suoi social. L’influencer e il rapper, infatti, condivido ogni loro avventura quotidiana con i fans, dai progetti lavorativi ai momenti in famiglia con il loro piccolo Leone, nato nel 2018. Poche ore fa la Ferragni su Instagram ha postato una foto con Fedez, che non è minimamente sfuggita agli occhi attenti dei followers. I due sono in vacanza in Sardegna e, tra un’escursione e l’altra, sono riusciti a ritagliarsi un momento tutto per loro. Il bacio appassionato tra le acque del mare cristallino della Sardegna ha incantato i loro fan, che hanno invaso il post ... Leggi su urbanpost

