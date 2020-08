"Chi li uccide?". La strage dei kiwi a Latina è inspiegabile (Di martedì 4 agosto 2020) Una misteriosa moria di kiwi colpisce l'agro pontino e mette in ginocchio uno dei settori fondamentali dell'economia laziale. Un fenomeno partito da alcune regioni del nord Italia e che ha iniziato, ormai da qualche anno, ad interessare anche areali di coltivazione più meridionali come quello della provincia di Latina, leader mondiali del settore con oltre 12mila ettari coltivati e una produzione che supera quota 4 milioni di quintali di kiwi ogni anno con un giro di affari indotto di oltre 500 milioni di euro. Numeri da capogiro che fanno capire il danno economico che subiscono giorno dopo giorno i tanti produttori locali. Un fenomeno che aumenta incredibilmente provocando la morte di piante oltre ad ingenti danni. A lanciare l'allarme è Confagricoltura Latina, che nel settore ... Leggi su iltempo

Avrebbe incaricato un killer occasionale, all’epoca fontaniere del Comune di Trapani, Gaspare Gervasi, di uccidere il cognato, riuscito a sopravvivere nonostante le gravi ferite all’addome causate da ...

Il "merito" di Spadafora, Malagò e i presidenti di nuovo uniti nella battaglia...

Un merito ce l'hanno Vincenzo Spadafora e Simone Valente con la loro pasticciatissima riforma dello sport che adesso non si sa nemmeno che fine farà: sono riusciti a ricompattare il mondo dello sport, ...

