Chi è Gabriele Rossi, l’attore paparazzato con Rocco Casalino da Chi (Di martedì 4 agosto 2020) Ecco chi è Gabriele Rossi, l’attore è stato pizzicato dal settimanale Chi insieme a Rocco Casalino, i due stanno insieme? Gabriele Rossi è nato il 13 marzo 1988 ad Alatri, è un attore, ballerino e direttore artistico. All’età di 7 anni si è trasferito con la famiglia a Frascati dove ha iniziato a studiare danza classica, la sua passione più grande. A 15 anni ha vinto una borsa di studio del maestro Mauro Astolfi, per qualche mese ha vissuto a New York dove ha studiato danza. L’attore si è diplomato al liceo scientifico, dopodiché ha frequentato il Teatro dell’Opera di Roma. Oltre ad essere un bravissimo e noto ballerino, nel 2008 è approdato in televisione recitando nella ... Leggi su nonsolo.tv

corsi_gabriele : Scopro che si può segnalare @LeFrecce e @ItaloTreno, indicando il posto e la carrozza, chi rifiuta di indossare la… - aspettaaspetta : RT @dantegiumanini: E questo signore sarebbe il portavoce di Conte ? Rocco Casalino dice addio al cubano José: paparazzata clamorosa. Bac… - 8_ferro : RT @_DAGOSPIA_: ROCCO CASALINO BECCATO DA 'CHI' MENTRE SI CONSOLA CON L'ATTORE GABRIELE ROSSI - dantegiumanini : E questo signore sarebbe il portavoce di Conte ? Rocco Casalino dice addio al cubano José: paparazzata clamorosa.… - Bobbio65M : RT @_DAGOSPIA_: ROCCO CASALINO BECCATO DA 'CHI' MENTRE SI CONSOLA CON L'ATTORE GABRIELE ROSSI -