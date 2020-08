Chi è Caroline Donzella, la possibile nuova bonas di Avanti un altro? (Di martedì 4 agosto 2020) Caroline Donzella sarà la nuova bonas ad Avanti un altro? Ecco chi è la bellissima modella Italo-olandese Caroline Donzella è una bellissima e sensuale modella Italo-olandese che vive nel Principato di Monaco. Non si conoscono molte informazioni sulla modella, negli ultimi mesi si vocifera però che potrebbe approdare a Mediaset ad Avanti un altro, famoso programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Pochi mesi fa sul settimanale Oggi Dandolo parlando della giovane modella aveva svelato: “A Cologno Monzese si vocifera che, passata la quarantena, potrebbe arrivare un nuovo volto sui canali del Biscione. Se state pensando alla solita showgirl tutta curve e silicone, ... Leggi su nonsolo.tv

Cinzy08_ : Pienamente d'accordo... Nn sono mai stata per Cami e Klaus ma mi sto ricreduta e tanto, Cami ha voluto dare a Klaus… - Viola94454535 : @FefeMarty Sinceramente penso che Klaus tenga ad entrambe, ma forse un po' di più a Caroline e non lo dico io ma le… - FefeMarty : @Viola94454535 Ehm veramente non hao detto che per te sono meglio, hai fatto intendere con il sarcastico commento s… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Caroline Chi è Carolina Sansoni? Conosciamo meglio la fidanzata di Tommaso Paradiso Bigodino.it Charlotte Casiraghi compie 34 anni. «Faccio scelte di passione». Come mamma Caroline

La secondogenita di Carolina di Monaco festeggia i suoi primi 34 anni il 3 agosto. Identik della reale più bella e sofisticata d’Europa ...

Rose Kennedy Schlossberg, la nipote di Jackie dallo stile casual (che le somiglia moltissimo)

Chi non ricorda Jacqueline Onassis, meglio conosciuto come Jackie Kennedy, la First Lady più influente della storia? Nonostante abbia perso la vita da quasi 30 anni, continua a essere considerata un'i ...

La secondogenita di Carolina di Monaco festeggia i suoi primi 34 anni il 3 agosto. Identik della reale più bella e sofisticata d’Europa ...Chi non ricorda Jacqueline Onassis, meglio conosciuto come Jackie Kennedy, la First Lady più influente della storia? Nonostante abbia perso la vita da quasi 30 anni, continua a essere considerata un'i ...