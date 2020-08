"Che gno***". Prego? Bianca Guaccero come non la vedete in Rai: si mostra... così, fan impazziti | Guarda (Di martedì 4 agosto 2020) Terminata la stagione televisiva e gli impegni su Rai 2, dove conduceva Detto Fatto, la bellissima Bianca Guaccero si concede le meritatissime vacanze. E durante le ferie indulge ad alcuni scatti assai provocanti che pubblica sul suo profilo Instagram, laddove la si può vedere in vesti differenti rispetto a quelle a cui siamo abituate a vederle quando anima il suo format sul piccolo schermo. Ed eccoci all'ultimo scatto incendiario pubblicato da una Bianca Guaccero assai civettuola: "Buongiorno ragazzi! come state trascorrendo la vostra estate?", chiede rivolgendosi ai seguaci. Lei, da par suo, è fasciata in un bikini viola super-sexy, occhiali da sole a coprirle parte del volto. Bellissima e in formissima, tanto che il commento più gettonato è "gnocca", certo piuttosto ... Leggi su liberoquotidiano

Terra2itter : @Dise_gno La pillola anticoncezionale ha dimensioni notoriamente considerevoli, da cui i modi di dire: - difficile… - OscarYankee55 : @Marco22715259 Ma possibile che continuate a dargli visibilità? I-GNO-RA-TE-LOOOO - XxviiEmma : Più che uno gno sembra uno struzzo affocato #circozzi - voltoincognito : @Sonoiolamiari ma gno gno, che tristezza - LightsOn97 : @Sonoiolamiari Gno gno gno?? spero però che da quel pianto posso nascere tanta 'forza' per superarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Che gno*** Bari, dopo la delusione play-off si pensa al prossimo allenatore: Vivarini può restare, ma attenzione a… Padova Sport Banche: addio alla chiusura improvvisa dei conti corrente

Nel corso delle ultime settimane abbiamo spesso parlato delle Banche e della possibilità che, queste ultime, possano chiudere in maniera unilaterale i conti correnti dei clienti meno affidabili. Ciono ...

Ok al Parco del Mar Piccolo

Martedì pomeriggio, infatti, il Consiglio regionale ha approvato il dise­gno di legge n. 88, licenziato lo scorso 16 luglio dalla giunta regionale, che, modificando la legge regionale n°19 del 1997, ...

Nel corso delle ultime settimane abbiamo spesso parlato delle Banche e della possibilità che, queste ultime, possano chiudere in maniera unilaterale i conti correnti dei clienti meno affidabili. Ciono ...Martedì pomeriggio, infatti, il Consiglio regionale ha approvato il dise­gno di legge n. 88, licenziato lo scorso 16 luglio dalla giunta regionale, che, modificando la legge regionale n°19 del 1997, ...