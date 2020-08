Che farmaci usano gli italiani? Al primo posto quelli per le malattie cardiovascolari (Di martedì 4 agosto 2020) “I farmaci per il sistema cardiovascolare si confermano al primo posto per consumi (492,9 dosi giornaliere/1000 abitanti) e rappresentano la terza categoria terapeutica a maggior spesa farmaceutica pubblica per il 2019 (3.181 milioni di euro), con una spesa pro capite Ssn pari a 52,71 euro“. E’ quanto si legge nel rapporto nazionale OsMed 2019 ‘L’uso dei farmaci in Italia’. “La seconda categoria in termini di consumi (182,2 dosi giornaliere/1000 abitanti) e la quarta per spesa farmaceutica pubblica (2.899 milioni di euro) è rappresentata invece dai farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo, per i quali la spesa pro capite Ssn è stata pari a 48,03 euro, in aumento del +2,5% rispetto all’anno precedente“, si ... Leggi su meteoweb.eu

Si è evidenziato che l'uso del tocilizumab era associato ad una riduzione dei decessi del 45% (HR 0,55; 95CI 0,33-0.90). Un maggior numero di pazienti trattati con il farmaco andò incontro a ...

Nel maggio 2019 la FDA ha approvato il tafamidis, sia nelle forme acquisite che ereditarie. La decisione è motivata dai risultati dello studio ATTR-ACT (Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy ...

