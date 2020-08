“Che batosta”. Per Adriana Volpe è davvero un brutto momento: l’indiscrezione corre veloce (Di martedì 4 agosto 2020) Come sappiamo bene, dopo il Gf Vip, Adriana Volpe ha iniziato una nuova avventura a Tv8 alla guida, insieme ad Alessio Viola, del programma Ogni Mattina, che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 10.00 fino alle 14.00. La trasmissione tuttavia non sta ottenendo il successo sperato, nei giorni scorsi tra l’altro il rivale di sempre Giancarlo Magalli ha ironizzato sugli ascolti che mediamente raggiungono l’1% di share e ciò ha riaperto nuovamente lo scontro tra i due che dura da anni e che negli anni scorsi è finito in Tribunale. Quindi cosa accadrà? Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia rischierebbe la cancellazione, ma non nell’immediato futuro. Nel dettaglio secondo il siti suddetto il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, ... Leggi su caffeinamagazine

