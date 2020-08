Champions: Manchester City-Real Madrid, formazioni e dove vederla (Di martedì 4 agosto 2020) Venerdì 7 Agosto alle ore 21:00 nello Stadio Etihad si disputerà la partita di Champions League Manchester City-Real Madrid per la fase degli ottavi. Dopo il covid, ritorna la competizione europea più ambita dalle squadre partecipanti, ora è il turno degli ottavi di finale con quattro sfide decisive molto interessanti. Il Manchester di Guardiola sfida il Real Madrid di Zidane, i padroni di casa sono favoriti dopo l’1-2 dell’andata in terra spagnola. Ma bisogna sempre tener conto dell’esperienza e della classe di una squadra esperta come quella dei blancos. Leggi anche: Pronostico di Manchester United-LASK, ottavi di finale di Europa League Manchester ... Leggi su sport.periodicodaily

Calendario Champions League 2020: orari Final Eight, date, tv, streaming, programma

