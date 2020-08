Champions: Bayern Monaco-Chelsea, formazioni e dove vederla (Di martedì 4 agosto 2020) Sabato 8 Agosto 2020 alle ore 21:00 nello Stadio Allianz Arena si disputerà la partita di Champions Bayern Monaco-Chelsea. Gli ottavi di finale entrano così nel vivo, dopo la battuta d’arresto dovuta dalla pandemia mondiale. Discorso qualificazione blindato per i tedeschi, forti dello 0-3 dell’andata. I londinesi, però, possono dalla loro contare sul fatto di aver giocato fino a pochi giorni fa e di non essere in pausa da oltre un mese. Leggi anche: Siviglia-Roma: probabili formazioni e TV Bayern Monaco-Chelsea: formazioni Bayern Monaco: Lewandowski al centro dell’attacco, con lui immancabili Gnabry e Coman in gran forma poche ... Leggi su sport.periodicodaily

La Champions League 2020 di calcio sta per tornare ... mentre il Napoli incrocerebbe la vincente di Bayern Monaco-Chelsea (i tedeschi si sono imposti per 3-0 all’andata). Già definito l’altro quarto ...

Lione e Psg, problemi a sinistra. Ma Mbappé potrebbe andare in panchina

Sono entrambe alle prese con un rompicapo, a sinistra. Lione e Psg devono risolvere la questione del terzino sinistro, prima di affrontare Juventus e Atalanta in Champions. Un problema più scomodo per ...

