“Cha batosta!”. Paolo Ruffini, la brutta notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Cosa è successo al conduttore de La pupa e il secchione (Di martedì 4 agosto 2020) La pupa e il secchione e Viceversa tornerà su Italia Uno nella prossima stagione televisiva senza Paolo Ruffini. Nonostante gli ottimi ascolti registrati lo scorso autunno Mediaset ha deciso di non riconfermare l’attore e comico toscano. Al suo posto, come svelato in anteprima da Giornalettismo, ci sarà Andrea Pucci. Un cambio della guardia che non è andato giù a Ruffini, che ha sempre creduto molto nel format di Italia Uno. come spiffera Dagospia l’ex fidanzato di Diana Del Bufalo è rimasto piuttosto deluso da questa scelta e ha così reagito male a questa sostituzione. Soprattutto perché è stata comunicata in extremis, quando la riconferma sembrava ormai Cosa fatta. Ad oggi sono ignoti ... Leggi su caffeinamagazine

