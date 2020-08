Centro storico: sfondano la vetrata del negozio con un tombino per rubare (Di martedì 4 agosto 2020) sfondano con un tombino le vetrate dei locali sul Lungarno Pacinotti per entrare e rubare 22 July 2020 Lungarni, assalto con il tombino all'alba: 'visita' in gelateria e al bar 2 August 2020 Ancora un ... Leggi su pisatoday

virginiaraggi : Questa è via della Greca, un’altra #StradaNuova nel centro storico di Roma. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha coor… - ctoniarch : Centro storico di Otranto pieno come un uovo, pochissime mascherine e sensi unici di percorrenza ignorati quasi com… - BolognaWelcome : ????Hai qualche ora da trascorrere a #Bologna? Scopri #portici, #monumenti e #torri di quello che l’#UNESCO ha def… - litoralepontino : A #Sperlonga, dopo l’obbligo delle mascherine nel centro storico dalle 18:00 alle 03:00, il Sindaco predispone… - mister_coach : Oggi lavoro di post produzione a Vercelli @ Centro Storico Vercelli -

Ultime Notizie dalla rete : Centro storico Centro storico: sfondano la vetrata del negozio con un tombino per rubare PisaToday Palermo, primo giorno con la "nuova" Ztl: dimezzato il traffico nel centro. Caos sui pass per le zone blu

Ieri, al primo giorno del nuovo avvio della zona a traffico limitato in centro storico, uno dei cinque varchi dotati di telecamere, non ha funzionato. Gli occhi elettronici in via di Porto Salvo, a po ...

Per Macerata d’estate rassegna di cinema all’aperto in centro storico

MACERATA – Il programma di Macerata d’Estate cresce giorno per giorno. Appena terminato il ricco programma del Macerata Opera Festival, il 10 agosto nel cortile di palazzo Conventati inizia “Cinema ...

Ieri, al primo giorno del nuovo avvio della zona a traffico limitato in centro storico, uno dei cinque varchi dotati di telecamere, non ha funzionato. Gli occhi elettronici in via di Porto Salvo, a po ...MACERATA – Il programma di Macerata d’Estate cresce giorno per giorno. Appena terminato il ricco programma del Macerata Opera Festival, il 10 agosto nel cortile di palazzo Conventati inizia “Cinema ...