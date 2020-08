Caterina Balivo: il motivo dell’addio a Vieni da me (Di martedì 4 agosto 2020) A distanza di due mesi dal termine di Vieni da me, Caterina Balivo ha specificato nuovi dettagli sul suo addio al programma Rai. Rispondendo a una fan su Instagram, la conduttrice ha espresso nuovi particolari. Sarebbe stata lei stessa a voler archiviare la trasmissione. Una scelta sua quindi e non dell’azienda di viale Mazzini. Un motivo che in molti avevano intuito, essendo Balivo una donna immagine del pomeriggio di Rai 1 e che la stessa ha adesso confermato. A chi le ha domandato info sul termine dell’avventura con Vieni da me, la conduttrice campana ha dichiarato precisamente: “Decisione mia di non esserci”. Una decisione difficile da parte di Caterina. Al momento non è dato sapere quale sia il suo futuro ... Leggi su kontrokultura

