Castrovilli nel mirino della Roma: i viola pensano alle contropartite (Di martedì 4 agosto 2020) Il giovane Gaetano Castrovilli è finito nel mirino della Roma: i giallorossi lo vorrebbero e i viola pensano alle contropartite La grande stagione di Gaetano Castrovilli ha fatto sì che varie big mettessero gli occhi su di lui. Il giovane centrocampista della Fiorentina piace anche alla Roma, che come spiega il Corriere dello Sport sarebbe pronta a provarci. I viola valutano il giovane 35 milioni, ma nell’affare potrebbero essere inserite anche delle contropartite. Alla Fiorentina piacciono Florenzi, Juan Jesus e Calafiori. Resta da convincere Commisso, che non sarebbe propenso a cedere il giovane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

