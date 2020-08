Castelnuovo senza acqua per un guasto alla rete idrica (Di martedì 4 agosto 2020) A causa di un guasto alla rete idrica è interrotta la fornitura di acqua nel capoluogo di Castelnuovo. A breve, alle ore 9,00, la fornitura verrà ripristinata tranne che in Via V. Emanuele, zona della ... Leggi su lagazzettadelserchio

Il Lions club raccoglie fondi per le famiglie in difficoltà

La fase più acuta dell’emergenza sanitaria è terminata ma la crisi economica è appena cominciata e il Lions Club di Castelnuovo si è impegnato per le famiglie più in difficoltà, pensando a chi è senza ...

Il tour di Max Gazzè fa tappa a Mont’Alfonso

Un altro appuntamento imperdibile dell’estate garfagnina. Partito da Roma con tre sold out, ferma venerdì (7 agosto) a Castelnuovo di Garfagnana il tour estivo #ScendoinPalco di Max Gazzè. Appuntament ...

