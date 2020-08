Caso diplomatico: l'ex ambasciatore montiano insulta Brasile e Bolsonaro. Salvini: "Vi pare normale? Vergogna sui morti" (Di martedì 4 agosto 2020) Un Caso diplomatico tra Italia e Brasile. Già, perché sull'Huffington Post è apparso un articolo firmato da Michele Valensise, ex ambasciatore italiano in Brasile, il quale afferma che il Paese sudamericano sta "pagando un prezzo altissimo per la sconcertante linea negazionista dei rischi imposta dal presidente Jair Bolsonaro". Parole pesantissime, soprattutto in considerazione del rapporto tra popolazione e vittime, che pone il Brasile ben al di sotto rispetto all'Italia per quel che riguarda il numero di morti. Insomma, tutta colpa del sovranista che "si affida a Dio e all'idrossiclorichina per combattere il contagio". Valensise fu anche segretario generale degli Esteri, nel periodo 2012-2016. In precedenza fu ... Leggi su liberoquotidiano

«Si rischia un secondo caso Regeni», anche per la morte del cooperante fiorentino David Solazzo, avvenuta il primo maggio 2019 in circostanze misteriose a Capo Verde. A distanza di 15 mesi dalla scomp ...

Alle origini del nazionalbolscevismo russo. La Rivoluzione d'ottobre e la sua diplomazia

Il tratto peculiare delle memorie del diplomatico russo Ivan Michajlovic Majskij sui primi passi della politica estera della Russia bolscevica, (La politica estera della RSFSR, 1917-1922) pubblicate n ...

