Casillas | Mourinho saluta il portiere dopo l’addio al calcio | “È un portiere storico Le divergenze sono lontane | oggi siamo amici”

oggi è arrivata la notizia del ritiro di Casillas, lo storico ex portiere del Real Madrid. Tra i tanti grandi allenatori avuti dal portiere spagnolo c'è stato Josè Mourinho, anche se il rapporto con lo Special One non fu dei migliori.LE PAROLE DI Mourinho MADRID, SPAIN - APRIL 25: Iker Casillas of Real Madrid speaks to head coach Jose Mourinho of Real Madrid during the UEFA Champions League Semi Final second leg between Real Madrid CF and Bayern Munich at The Bernabeu Stadium on April 25, 2012 in Madrid, Spain. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images) Il tecnico spagnolo ha parlato dell'addio al ...

