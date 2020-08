Case vip: il palazzo londinese di Madonna (Di martedì 4 agosto 2020) Anche Madonna ha mostrato qualche dettaglio della sua casa durante il lockdown. O meglio, una delle sue tante case: quella di Londra comprata con il suo ex marito Guy Ritchie. È qui, infatti, che la popstar ha trascorso gli ultimi mesi, e su Instagram ha raccontato anche piccoli momenti di vita quotidiana svelando diversi spazi del suo ampio palazzo nel cuore del quartiere residenziale di Marylebone. Leggi su vanityfair

Un grande bagno in marmo, un salone per allenarsi, la sala dove i figli si divertono (e ballano per Black Lives Matter): ecco dove vive Madame X Anche Madonna ha mostrato qualche dettaglio della sua c ...