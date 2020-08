Casapound occupa la commissione migranti, il consigliere: «Io gli sparerei tranquillamente» (Di martedì 4 agosto 2020) Le urla, gli striscioni, i manifesti. Il blitz di Casapound nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è durato il tempo sufficiente per interrompere e ostacolare i lavori della VI commissione con all’ordine del giorno l’approvazione preliminare del programma immigrazione 2020. I militanti del movimento di estrema destra si sono presentati mentre la commissione stava per riunirsi per affrontare il tema delle politiche sociali relative ai migranti sul territorio. LEGGI ANCHE > Il responsabile della protezione civile di Grado sui migranti a Udine: «Squadroni della morte e forni crematori» Casapound Friuli e il blitz in consiglio regionale Tra le argomentazioni dei manifestanti, quella dei disordini che si sono verificati nella ... Leggi su giornalettismo

zazoomblog : Casapound occupa il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia che affrontava il tema migranti - #Casapound… - StefanoFlajani : RT @matteo_rossino: Da settimane i residenti di San Salvario mi scrivono perché, in questo tratto di via Giotto, le piante stanno invadendo… - Max301073 : RT @matteo_rossino: Da settimane i residenti di San Salvario mi scrivono perché, in questo tratto di via Giotto, le piante stanno invadendo… - Neapolis12631 : RT @matteo_rossino: Da settimane i residenti di San Salvario mi scrivono perché, in questo tratto di via Giotto, le piante stanno invadendo… - REstaCorporate : @MarsellaLuca #CasaPound da anni occupa un palazzo del centro di Roma e sono estremisti italiani abbienti, il migr… -

Ultime Notizie dalla rete : Casapound occupa Casapound Friuli occupa il consiglio regionale, le proteste Giornalettismo Casapound ha occupato il consiglio regionale del Friuli mentre si parlava di immigrazione

Le urla, gli striscioni, i manifesti. Il blitz di Casapound nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è durato il tempo sufficiente per interrompere e ostacolare i lavori della VI Commissione ...

Immigrazione, blitz di CasaPound in consiglio regionale. Il consigliere Calligaris: «Ai migranti sparerei tranquillamente»

Blitz dei militanti di CasaPound in consiglio regionale ... in un'aula illegalmente occupata, i proclami di beceri fascisti. Così rischiamo di legittimare atti violenti che - ammonisce Shaurli ...

Le urla, gli striscioni, i manifesti. Il blitz di Casapound nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è durato il tempo sufficiente per interrompere e ostacolare i lavori della VI Commissione ...Blitz dei militanti di CasaPound in consiglio regionale ... in un'aula illegalmente occupata, i proclami di beceri fascisti. Così rischiamo di legittimare atti violenti che - ammonisce Shaurli ...