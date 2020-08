Casapound ha occupato il consiglio regionale del Friuli mentre si parlava di immigrazione (Di martedì 4 agosto 2020) Le urla, gli striscioni, i manifesti. Il blitz di Casapound nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è durato il tempo sufficiente per interrompere e ostacolare i lavori della VI Commissione con all’ordine del giorno l’approvazione preliminare del programma immigrazione 2020. I militanti del movimento di estrema destra si sono presentati mentre la commissione stava per riunirsi per affrontare il tema delle politiche sociali relative ai migranti sul territorio. LEGGI ANCHE > Il responsabile della protezione civile di Grado sui migranti a Udine: «Squadroni della morte e forni crematori» Casapound Friuli e il blitz in consiglio regionale Tra le argomentazioni dei ... Leggi su giornalettismo

